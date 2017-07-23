Британское правительство одобрило продажу вооружений Саудовской Аравии на сумму £283 млн. Это было сделано несмотря на удары Эр-Рияда в Йемене в октябре 2016 года.

Как сообщают британские СМИ, при той атаке погибли 140 мирных жителей. После налета власти Великобритании собирались отменить продажу Саудовской Аравии вооружения, однако министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон настоял на возобновлении поставок оружия в эту страну.

По информации прессы, в последующие шесть месяцев правительство Великобритании разрешило экспорт вооружения в Саудовскую Аравию на £283 млн. В список вошли компоненты для боевых самолетов Саудовской Аравии на £263 млн, а также бомб и ракет стоимостью £4 млн.