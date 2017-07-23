Общая сумма контрактов и соглашений, подписанных в рамках Международного авиационно-космического салона — 2017 (МАКС), превысила 400 млрд рублей, сообщает Министерство промышленности и торговли России.

«МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд рублей», — говорится в сообщении Минпромторга.

В ведомстве подчеркивают, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой не только престижно, но и эффективно для установления партнерских отношений. Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, в рамках салона в этом году были проведены переговоры «по системе MatchMaking с участием преимущественно малых и средних компаний».

Самыми крупными сделками стали твердый контракт на поставку 20 самолетов Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии», а также контракт на поставку в операционный лизинг 16 самолетов МС-21 авиакомпании Red Wings, который включает четыре лайнера с российскими двигателями ПД-14.