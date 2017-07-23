Российские эксперты по авиабезопасности прибудут в понедельник в Каир, где поведут проверку мер безопасности во втором терминале Каирского международного аэропорта.

Как сообщил источник в воздушной гавани, инспекция начнется во вторник и будет длиться в течение трех дней. Делегация состоит из пяти человек.

«Эксперты ознакомятся с полным комплексом мер безопасности, досмотра пассажиров и багажа, грузов, принятых в каирском аэропорту, а также обеспечением безопасности бортового питания, доступом сотрудников в служебные зоны», — сообщает издание «Сада аль-Баляд».

Специалисты предметно изучат второй терминал аэропорта, с использованием которого, как ожидается, произойдет возобновление авиасообщения между Каиром и Москвой.