Акция протеста против ареста двух турецких преподавателей, уволенных в рамках кадровой чистки после попытки госпереворота и объявивших голодовку из-за этого, обернулась массовыми арестами протестующих.

По меньшей мере 61 человек сегодня был задержан и препровожден в полицейские участки Анкары, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение в эфире телеканала CNN Turk.

Несанкционированный митинг проходил на площади Кызылай в центре турецкой столицы. Когда полиция, оцепив место его проведения вместе с участниками, потребовала, чтобы они разошлись, люди ответили отказом. Тогда стражи порядка применили для разгона протестующих слезоточивый газ и водометы.

Преподаватели, из-за которых возник протест, — это Нурийе Гюльмен и Семих Озакчу, лишившиеся работы после попытки государственного переворота, совершенной около года назад. Суд постановил, что они «действовали по поручению запрещенной в Турции леворадикальной экстремистской группировки «Революционная народно-освободительная партия — фронт».