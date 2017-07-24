Государство официально защитит права участников долевого строительства. Принято решение о создании «резервного» фонда застройщика.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень рассказал «Известиям» в эксклюзивном интервью, что помимо защиты прав граждан будет увеличена площадь квартиры, положенной для многодетных семей. Теперь допустимый лимит поднимется со 100 до 120 кв. м.

«В последней принятой версии закона в интересах многодетных семей эта площадь увеличена до 120 кв. м. Но еще раз подчеркну, что в подавляющем большинстве случаев жилье будет достраиваться», — сообщил «Известиям» министр строительства. Кроме того, он добавил, что государство будет контролировать весь процесс застройки.