Самарская, Новосибирская, Ростовская и Московская области лидируют по количеству обманутых дольщиков в России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

Он отметил, что универсального решения проблемы не существует, региональные власти должны подходить индивидуально к каждому случаю.

«В десятке крупных субъектов РФ есть серьезные проблемы. Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, даже Москва. Это крупные субъекты с достаточно высокой ценой квадратного метра и земли», — отметил министр.

Он добавил, что до 1 августа в соответствии с распоряжением правительства региональные власти должны будут представить механизмы решения проблем обманутых дольщиков с указанием сроков по каждому дому, затем министерство строительства и ЖКХ с этим документом будет докладывать о ситуации в правительстве.

«Кроме того, на базе этих «дорожных карт» субъектов мы совместно с АИЖК запустим единую информационную систему, включающую в себя все проблемные объекты страны», — сказал Мень.

Отметил, что предположительно эта система заработает до конца этого года.