Внешнеполитический советник президента Палестины Махмуда Аббаса Мажди аль-Хальди заявил о том, что Палестина находится в контакте с Россией по поводу обострения ближневосточного конфликта из-за событий на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Мы поддерживаем координацию и связь с Россией, которая согласилась провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Иерусалиме и в мечети Аль-Акса», — заявил аль-Хальди «РИА Новости».

Внеочередное совещание СБ ООН, где у России есть место постоянного члена, запланировано на понедельник.

Палестинцы требуют от Израиля убрать со входов на территорию третьей по значимости святыни ислама рамки металлоискателей, установка которых спровоцировала кровопролитные столкновения местной арабо-мусульманской общины с израильской полицией.