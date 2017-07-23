Музей китайской письменности в городе Аньян решил привлечь ученых и любителей иероглифики со всего мира к расшифровке надписей на древних гадальных костях возрастом более 3 тыс. лет.

Как сказано в заявлении музея, награда за каждый расшифрованный знак составит около $15 тыс. Еще около $8 тыс. можно получить за аргументированное подтверждение одного из предполагаемых значений спорного иероглифа.

Решение по каждой научной работе будет принимать комиссия специалистов по древней письменности.