Полиция грузинской столицы вынуждена была вмешаться в противостояние между представителями местной националистической организации «Марш грузин» и «Европейскими демократами», которые устроили массовую акцию под лозунгом «Нет фашизму в Грузии!»

В результате националисты напали на «демократов», забросав их заранее припасенными яйцами и пластиковыми бутылками с водой, передает «Грузия Online».

Столкновение произошло у здания Дома железнодорожников на проспекте Агмашенебели, где маршрут шествия «Европейских демократов» проходил по месту сбора «Марша грузин», которых на тот момент насчитывалось уже около 200 человек.

Полицейские предотвратили масштабные беспорядки, однако без пострадавших все же не обошлось: одной из участниц шествия нанесли травму головой брошенным в нее предметом. Женщина получила медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалось.

Примечательно, что обе стороны конфликта – и националисты, и «евродемократы» – обменялись взаимными обвинениями в пропаганде фашизма.

«Марш грузин» настаивает на ужесточении миграционной политики и депортации из Грузии всех иностранцев, которые находятся на ее территории нелегально. «Европейские демократы», заявившие о себе несколько месяцев назад, являются идеологическими наследниками политической партии «Единое национальное движение», которую основал и возглавлял бывший президент республики Михаил Саакашвили.