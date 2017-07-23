Три высокопоставленных главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены под Мосулом.

Как сообщило «РИА Новости» в иракском народном ополчении, они были ликвидированы во время попытки пробраться в тыл ополченцев.

Среди убитых обнаружены тела руководителя так называемой исламской полиции Абу Имана, а также отвечавшего за вербовку смертников Абу Абд Заизия и Насера Абдалла Ходер аль-Бадрани, планировавшего деятельность подпольных ячеек.