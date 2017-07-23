Глава европейской дипломатии Федерика Могерини прибыла с визитом в Кувейт, где встретилась с руководством этого государства, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Могерини провела встречи с эмиром Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, а также с первым заместителем главы правительства, главой МИДа шейхом Сабахом аль-Халидом ас-Сабахом.

Как говорится в сообщении ЕВС, Могерини обсудила с ними посреднические усилия Кувейта в урегулировании кризиса в Персидском заливе и отметила высокую роль этого государства.

«Высокий представитель подчеркнула, что нынешняя ситуация должна быть решена путем диалога и без промедления. Она призвала все стороны вступить в переговоры, чтобы согласовать четкие принципы и план действий по скорейшему разрешению кризиса», — сказано в сообщении.