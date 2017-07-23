Директор по коммуникациям администрации президента США Энтони Скарамуччи, на днях занявший этот пост с подачи самого главы Белого дома Дональда Трампа, заявил о своей готовности принимать решительные меры для остановки утечек конфиденциальной информации в СМИ.

«Если это не прекратится, я собираюсь сокращать сотрудников, потому что это неправильно», — цитирует «Федеральное агентство новостей» интервью Скарамуччи американскому телеканалу CBS. Представитель Белого дома пояснил, что собирается сделать своим приоритетом на ближайшее время взаимоотношения президентской администрации со СМИ.

Скарамуччи критически оценил деятельность некоторых журналистов, освещающих политическую жизнь Вашингтона, за манеру «притягивать за уши или фабриковать факты». Для борьбы с этой тенденцией директор по коммуникациям Белого дома рассчитывает успешно применять контратаки в социальных сетях.

Кроме того, Скарамуччи, по его собственным словам, возлагает большие надежды на «коммуникативные возможности» главы государства. «Мы собираемся сосредоточить наши усилия и усовершенствовать процесс распространения информации Белым домом», — подытожил представитель администрации президента.