Проходящие в Румынии учения Swift Response 17-1 обернулись проблемами для 12 американских военнослужащих, которые получили травмы — растяжения и ушибы — при десантировании с парашютами.

Все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент в больнице остается только один из них, у которого врачи диагностировали ушиб позвоночника, исключив при этом вероятность перелома. «Возможно, уже в понедельник или во вторник его выпишут», — цитирует «РИА Новости» начальника военного госпиталя Клуж-Напока Дойну Балтару, которая дала интервью местному информагентству Mediafax. По ее словам, остальные американцы отделались растяжениями, оставлять их под наблюдением медиков не было необходимости.

Инцидент произошел на румынской военной базе Кымпия Турзий, где проводятся учения. Представитель командования ВС США Брент Уильямс, комментируя случившееся, признал, что подобные маневры всегда сопряжены с определенным риском, поэтому ничего экстраординарного в травмировании солдат нет. В Swift Response 17-1 принимают участие 500 военнослужащих, пострадали лишь 12, так что ситуацию нельзя назвать критической.

Тем не менее, по его словам, любое подобное происшествие Пентагон воспринимает крайне серьезно и тщательно расследует, чтобы сделать выводы на будущее и впоследствии постараться предотвратить аналогичные инциденты.

Учения Swift Response 17-1, которые проводятся в рамках масштабных многонациональных учений Saber Guardian 2017, стартовали поздно вечером в минувшую пятницу с парашютной высадки личного состава войск США с девяти самолетов Hercules C130, которые также доставили в Румынию военную технику. Накануне днем участники маневров отрабатывали нападение на условного противника с захватом авиабазы.