Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что минские переговоры будут во многом зависеть от результатов телефонного разговора «нормандской четверки».

«Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции», — написала Геращенко в Facebook.

Накануне власти Франции подтвердили факт телефонных переговоров «нормандской четверки» (Франция, ФРГ, РФ, Украина) 24 июля.

Как говорится в коммюнике Елисейского дворца, беседа значится в графике президента Франции Эммануэля Макрона и намечена на 12:00 мск.