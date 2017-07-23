Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что наделение ведомства правом выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для летних оздоровительных учреждений до начала их функционирования повысит уровень безопасности.

«Мы считаем, что это серьезный шаг в целях обеспечения безопасности», — сказала Попова журналистам.

Также она подчеркнула, что Роспотребнадзор требовательно подходит к исполнению санитарных правил и обеспечению безопасности детей в части санитарно-эпидемиологического благополучия.