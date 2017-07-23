Прокуратора Брянской области и региональное СУ СК РФ проведут проверку после публикации в интернете видеозаписи, в которой говорится о жестоком обращении с пациентами Трубчевского психоневрологического интерната, сообщили в воскресенье в областной прокуратуре.

Как сообщает прокуратура, ведомства проверят соблюдение прав пациентов, а также определят достоверность событий в видеоролике. Кроме этого, будет дана оценка действиям медицинского персонала этого учреждения.

Как сказано в сообщении, в медицинское учреждение уже прибыли сотрудники регионального управления СК. Ожидается принятие процессуального решения.

Напомним, ранее в интернете был размещен видеоролик, автор которого утверждал, что в Трубчевском интернате жестоко обращаются с пациентами. Ролик позднее опубликовали некоторые местные СМИ.