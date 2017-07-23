Не менее 75 человек погибли в результате наводнений и оползней на северо-востоке Индии, более 165 тыс. жителей лишились своих домов, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам.

Экстренные службы сообщают, что в данный момент под водой находятся 478 деревень, вода затопила 30 тыс. га сельхозугодий. Тяжелая ситуация возникла в национальном парке Казиранга, в котором водятся единственные на планете азиатские однорогие носороги. Паводок затопил около 70% парка, погибло 300 редких животных, экологи бьют тревогу.

«Наводнения и оползни нанесли удар по 14 районам штата, унеся жизни 75 граждан, свыше 200 получили ранения, в 80 лагерей временного размещения эвакуированы около 12 тыс. человек», — сказано в сообщении ведомства.