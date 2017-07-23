Ученица музыкальной школы, спросившая президента России Владимира Путина в центре «Сириус» об обучении второй специальности, сможет бесплатно ей обучаться, заявил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

В ведомстве ранее сообщили, что Минкультуры разработает совместно с экспертным сообществом механизм, который позволит детям осваивать две музыкальные специальности одновременно.

В воскресенье Мединский в своем Twitter подтвердил, что девочка, обратившаяся к Путину и привлекшая внимание к проблеме, станет первой ученицей, которая получит возможность такого обучения бесплатно.

Ученица ЦМШ, задавшая вопрос В.Путину, сможет бесплатно обучаться по 2й спец-ти. Но главное-решить вопрос системноhttps://t.co/XA8BEy7zH9 — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) July 23, 2017

Напомним, одна из воспитанниц центра «Сириус» в Сочи в ходе «Недетского разговора» с Владимиром Путиным задала ему вопрос об обучении второй специальности. Она сообщила, что успешно обучается в Центральной музыкальной школе (ЦМШ) при Московской консерватории по двум специальностям — скрипка и фортепиано. Однако чтобы учиться второй специальности, она вынуждена оплачивать полную стоимость обучения, хотя все предметы, кроме специальности, являются одними и теми же.