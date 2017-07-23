Израильская полиция установила камеры наблюдения у входа на Храмовую гору в Иерусалиме, сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что система наблюдения поможет пресечь попытки проноса оружия.

По мнению властей, она способна заменить металлодетекторы, установка которых ранее вызвала массовые протесты.

Напомним, меры безопасности ужесточили после убийства двух израильских полицейских. В результате это обернулось столкновениями, в которых погибли четыре палестинца.