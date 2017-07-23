Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала участникам молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» прояснить вопрос о причинах высокой стоимости презервативов в российских магазинах и аптеках, передает ТАСС.

Так главный санитарный врач России отреагировала на соответствующую жалобу молодежи в ходе обсуждения проблем распространения ВИЧ-инфекции в стране на одной из тематических секций форума.

«Я услышала. Завтра с утра я начну свой рабочий день со звонков Игорю Юрьевичу Артемьеву», — заверила Попова молодых людей. Артемьев возглавляет Федеральную антимонопольную службу, которая занимается, в частности, регулированием ценовой политики на российском рынке.

Глава Роспотребнадзора добавила, что имеет смысл проработать идею о том, чтобы при продаже контрацептивов в аптеке предлагать покупателям информационные буклеты о ВИЧ-инфекции.

По данным anrt.info, в России продается 355 наименований презервативов от 38 брендов, принадлежащих 35 корпорациям. Практически по всем брендам наблюдается рост цен, отмечает издание.