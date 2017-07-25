В Петербурге открылся III летний фестиваль «Точка доступа», посвященный театральному искусству в нетрадиционном пространстве. Идея форума сочетает красивую концепцию (творчески освоить Питер, заново открыв как исторические места, так и спальные районы) и удачное время проведения.

Летнее затишье в плане культурных событий, наплыв туристов в белые ночи и потребность не уехавших в отпуск петербуржцев с пользой отдохнуть обеспечивают смотру внимание публики. Статус фестиваля растет от года к году. И если прежде его события были сосредоточены на питерских окраинах, то в этот раз двери «Точке доступа» распахнул Русский музей. На церемонии открытия в Колонном зале Корпуса Бенуа говорилось о том, как важны произведения русских авангардистов для смотра, приуроченного к 100-летию революции, и был показан перформанс «Хрупкие инструменты вовлечения» Александры Пиричи.

— «Хрупкими инструментами» для меня являются, во-первых, сами актеры, потому что они создают эту живую выставку своими телами, во-вторых, исторические и политические события. Стоит им соединиться в залах Русского музея, тут же открываются скрытые смыслы, создается другая драматургия, — пояснила Александра Пиричи.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Точка доступа»/Вадим Фролов

Перформанс, показанный после торжественной части, вряд ли мог соперничать по силе художественного высказывания с картинами Малевича, Ларионова и Гончаровой, революционеров и перформеров своего века, и симптоматично, что зрители старшего поколения, заставшие ленинградский андеграунд перестроечных времен, относятся к современным перформансам скептически.

Это чувствовалось и на обаятельной лекции-концерте «Мавзолей-буфф: Возвращение в Леннонград», копродукции фестиваля и театральной компании из Германии andcompany&Co. Каламбурный взгляд на историю XX века вызывал в памяти мистификацию «Ленин-гриб» Сергея Курехина. А революционный антураж ДК работников связи (думается, немало петербуржцев открыли для себя это здание благодаря фестивалю) прекрасно отвечал тематике проекта. Но культурной пласт, к которому обращено действие, выглядит значительно интереснее, чем само действие.

Самым содержательным проектом первых дней фестиваля стал «Красный шум» — «бродилка» по историческому району Нарвская застава. Авторы этого «аудиоперформанса» взяли за основу записную книжку литератора Константина Вагинова, которую он вел в 1932–1933 годах, записывая беседы с обитателями этого рабочего района.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Точка доступа»/Вадим Фролов

Публике раздают наушники, в которых на протяжении двухчасовой прогулки нарочито шероховато и сбивчиво звучат монологи разных времен. Женский голосок воспроизводит воспоминания швеи, которая шила вдовствующей императрице, получая при этом жалкие 12 рублей, а просить повышения зарплаты не хотела, поскольку для этого нужно было припасть к начальственной ручке («за свою-то работу!»).

Голоса, голоса, доносящие «коллективное бессознательное» разных десятилетий, — словно тот самый «шум», который выльется в события революции, но не утихнет и после нее. И вдруг уже нынешние гастарбайтеры заговорят в наушники о своей жизни здесь, приняв эстафету от рабочих Российской империи...

Фестиваль продлится до 6 августа.