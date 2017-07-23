В Великобритании могут сложиться условия для проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в Евросоюзе (Brexit), полагает новый лидер британской партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл.

Вместе с тем он признал, что «просто так» отменить результаты прошедшего ранее референдума нереально. Однако, по его словам, надо дождаться итогов процесса Brexit, чтобы он показал все свои негативные последствия. Кейбл отметил, что в конечном итоге это приведет к трансформации общественного мнения, которое уже и без этого склоняется к тому, что Brexit был плохой идеей.

«Если это произойдет, то люди начнут стремиться к тому, что я называю exit from Brexit («выходом из Brexit»). И уже в этом контексте проведение второго референдума станет уместным», — сказал Кейбл в интервью Sky News.

Напомним, идея проведения еще одного референдума по членству Великобритании в ЕС становится всё более популярной среди граждан. Как говорится в результатах исследования, проведенного 14 и 16 июля социологической службой ICM, 32% опрошенных поддержали идею повторного референдума о Brexit. Эти данные на 6% превышают показатели предыдущего аналогичного опроса.