Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон желает большей вовлеченности в процесс урегулирования конфликта на Донбассе.

По его словам, США намерены помочь в восстановлении суверенитета Украины над неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей.

«Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше и восстановить территорию», — приводит слова Волкера, сказанные на пресс-конференции в Краматорске, «Интерфакс».