Представители администрации президента США делают противоречивые заявления о том, что Дональд Трамп думает по поводу введения новых антироссийских санкций.

Руководитель пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, которая вчера поднялась на этот пост с должности заместителя после ухода Шона Спайсера, утверждает, что Трамп поддерживает санкции. «Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций в частности», — цитирует «РИА Новости» заявление Сандерс в интервью американскому телеканалу ABC News.

Новый пресс-секретарь Белого дома также заверила, что администрация Трампа продолжит совместную работу с палатой представителей и сенатом конгресса США, «чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется».

Еще один «свежий кадр» в Белом доме — директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, из-за назначения которого уволился бывший пресс-секретарь Шон Спайсер, — представил картину иначе. По его словам, Дональд Трамп пока не определился со своим отношением к расширению антироссийских санкций.

Скорее всего, противоречия в заявлениях представителей администрации президента США связаны с тем, что подготовленный конгрессом к голосованию законопроект регламентирует порядок возможной отмены санкций — и фактически лишает главу государства права на единоличное решение по этому вопросу. В Белом доме и раньше заявляли, что подобные посягательства на президентские полномочия недопустимы.