В результате удара афганских ВВС ликвидированы 13 боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщили представители вооруженных сил.

Как сообщает Xinhua, военные летчики использовали разведданные, полученные от правительства, и нанесли удар по талибам в районе Хан Абад.

«В результате атаки уничтожены 13 боевиков, три получили ранения», — сообщили военные.

Как отмечает агентство, информация о возможных жертвах среди мирного населения не поступала.