ВВС Афганистана ликвидировали 13 талибов в Кундузе
В результате удара афганских ВВС ликвидированы 13 боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщили представители вооруженных сил.
Как сообщает Xinhua, военные летчики использовали разведданные, полученные от правительства, и нанесли удар по талибам в районе Хан Абад.
«В результате атаки уничтожены 13 боевиков, три получили ранения», — сообщили военные.
Как отмечает агентство, информация о возможных жертвах среди мирного населения не поступала.