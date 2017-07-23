Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нужно проводить не уроки полового воспитания, а комплексное информирование о защите от различных инфекций среди детей и молодежи.

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области Попова напомнила, что у российского населения слишком низкий уровень защиты от заболеваний, добавив, что даже «культура мытья рук в настоящее время очень низка».

«Я бы говорила не о том, что надо уроки какие-то делать. Я бы говорила о том, что надо заниматься гигиеническим воспитанием, нужно рассказывать людям, как не заболеть любыми инфекциями», –– сообщила Попова.

На этой же встрече глава Роспотребнадзора назвала самые опасные по заболеваемости ВИЧ и СПИДом города в России. Среди лидеров оказались Кемерово и Екатеринбург.