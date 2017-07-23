Двое граждан РФ поплатились штрафами за непристойное поведение на главном пляже курорта Паттайя в Таиланде, пишет газета Bangkok Post. Мужчина и женщина были задержаны полицейскими около 03.00 у моря неподалеку от торгового центра Central Festival, в самом центре курортной жизни, где находятся дорогие отели и рестораны.

О том, что двое иностранцев, явно находящихся в состоянии алкогольного опьянения, расхаживают обнаженными по пляжу, полиции сообщили очевидцы. Стражи порядка прибыли по вызову, нашли возмутителей спокойствия, приказали им одеться и после этого препроводили в полицейский участок.

Заместитель начальника участка впоследствии подтвердил, что задержанные являются гражданами Российской Федерации. Им были предъявлены обвинения в нарушении местного закона о непристойном поведении в общественном месте, причиняющем беспокойство окружающим. Соответствующая статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 бат (по нынешнему курсу это приблизительно 850 рублей).