Женская сборная России по пляжному регби обыграла команду Грузии и стала первым в истории этого вида спорта чемпионом Европы.

Проходившая в Москве встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной РФ. В матче за третье место встречались команды Белоруссии и Латвии, встречу выиграли белорусские регбистки со счетом 5:3.

Мужская сборная по пляжному регби завоевала серебряные награды, уступив в финале итальянцам с минимальным счетом 5:6. Бронзу мужского турнира взяла команда Грузии, которая обыграла румын 8:1.

Первый в истории европейский турнир по пляжному регби проходил 22 и 23 июля в московском Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе. В турнире приняли участие восемь мужских команд и четыре женские.