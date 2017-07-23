Официальная делегация госдепа США во главе с американским спецпредставителем по Украине Куртом Уолкером посетила город Авдеевку. В Донбассе делегацию встретили украинские военные, городская администрация и местные жители, пострадавшие от боевых действий, сообщает штаб АТО в своем Facebook.

Уолкер назвал Украину «цветущим государством», которое переживает ужасную трагедию.

«Наша главная задача - восстановить целостность и суверенитет Украины. Как я понял, это не замороженный конфликт, а горячая война. А цена опасно высока - человеческие жизни», —приводит пресс-центр слова спецпредставителя США.

Уолкер рассказал, что из Украины он отправится на встречу с руководством европейский стран для консолидации позиции по ситуации в зоне АТО со своими союзниками.

19 июля Минобороны Украины подтвердило гибель 9 военнослужащих за сутки.

По данным ООН на сентябрь 2016 года с апреля 2014-го жертвами конфликта на востоке Украины стали 9,6 тыс. человек, около 22,4 тыс. получили были ранены.