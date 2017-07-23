Сенатор-демократ Берни Сандерс не исключает своего участия в выборах президента США в 2020 году, сообщает Hill со ссылкой на его помощника.

Источник издания заявил, что 75-летний демократ считает, что «заслужил право» баллотироваться на выборы. Более того, Сандерс уверен, что ему бы удалось то, чего не смогла Хиллари Клинтон — победить Дональда Трампа.

Помощник сенатора отметил, что Сандерс не отступит, поскольку не позволит экс-президенту США Джо Байдену получить эту должность.

Берни Сандерс публично не заявлял о своем намерении участвовать в выборах, однако его действия косвенно подтверждают эту информацию, отмечает издание. Демократ ведет активную политику и регулярно совершает поездки по стране. Кроме того, у него довольно высокий рейтинг.

Добавим, что в 2020 году Берни Сандерсу исполнится 79 лет.