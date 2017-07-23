При ДТП с участием пассажирского автобуса в провинции Баглан на севере Афганистана погибли не менее 14 человек, 26 были ранены, сообщили местные власти.

Как сообщает Xinhua, автобус ехал по маршруту из города Мазари-Шариф в Кабул. Местный чиновник заявил, что по причине опасного вождения, допущенного водителем, автобус перевернулся.

«В результате инцидента погибли 14 человек, еще 26 получили ранения», — сообщил представитель властей.

Факт ДТП подтвердил глава района Души Шамсуддин Сархади. Как сообщили в местном госпитале, среди погибших есть женщины и дети.