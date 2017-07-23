На заседании министерского комитета по мониторингу соглашения стран ОПЕК и не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), которое состоится 24 июля, будет обсуждаться ситуация с добычей нефти во всех странах, заключивших сделку о ее сокращении. Кроме того, участники совещания собираются затронуть вопрос об увеличении объема нефтедобычи в Нигерии и Ливии.

Об этом журналистам сообщил глава российского министерства энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

Ранее он заявлял, что не считает возможным нивелирование сокращения нефтедобычи одними странами за счет ее роста в других государствах — Ливии, Нигерии, США и Канаде. «Мы оцениваем ситуацию в целом, исходя из баланса спроса и предложения на рынке. Остатки запасов только на прошлой неделе были снижены на 14 млн баррелей в США. Сейчас спрос будет расти», — прокомментировал Новак слова главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что объем добычи черного золота в Нигерии и Ливии увеличивается гораздо быстрее, чем его снижают страны — участницы сделки ОПЕК+.

«В принципе, к концу года мы ожидаем, что совокупный эффект от роста добычи в США, Канаде, Ливии и Нигерии превысит объем сокращения России и странами ОПЕК», — признал Орешкин, приведя в пример Ливию, где добывают почти 1 млн баррелей нефти в сутки.

Как сообщали «Известия» со ссылкой на сегодняшнее заявление Новака, в июле российские нефтедобытчики сократили выработку на 300 тыс. баррелей по сравнению с октябрем 2016 года. На данный момент объем нефтедобычи в РФ составляет 10,947 млн баррелей в сутки.