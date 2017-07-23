В центре Москвы на Страстном бульваре состоялось шествие «За свободный интернет», где участники выступали против «закона о мессенджерах», запрета анонимайзеров, «закона Яровой» и цензуры в сети.

Также активисты призывали произвести отставку главы Роскомнадзора Александра Жарова. Согласованная акция в защиту свободного интернета собрала более 800 участников, сообщает МВД.

Для обеспечения безопасности на митинге были привлечены сотрудники полиции и Росгвардии. По данным МВД, шествие прошло без нарушений.