Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
Цветы, необычные десерты, мастер-классы, конкурсы и экскурсии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фестиваль открылся 20 июля. Продлится он до 6 августа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Пшеничное поле из Тульской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Всего в Москве открылись 42 фестивальные площадки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В рамках фестиваля можно попробовать необычные сорта варенья и мороженого
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Среди наиболее экзотических десертов — варенье из кактуса, лисичек, острого перца и бекона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
На фестивале прошел конкурс цветников, в котором приняли участие более тысячи москвичей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В дни фестиваля проходят также бесплатные пешеходные экскурсии, общее число которых перевалило за сотню
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Мастер-класс по раскрашиванию горшков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетители фотографируются на фоне цветов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В программу фестиваля вошли так называемые «Сладкие дни», каждый из которых посвящен тому или иному виду сладостей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
21 июля на Кузнецком Мосту состоялась презентация проекта «Деревья счастья». 10 дизайнеров создали небольшой сад из необычных яблоневых деревьев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Гости «Сладкой лаборатории» рисуют на молоке, готовят домики из печенья, узнают о свойствах шоколада и технологиях его приготовления
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