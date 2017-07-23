Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что четверо украинских силовиков погибли, подорвавшись на собственном минном поле в Донбассе.

По его словам, шестеро военнослужащих 28-й механизированной бригады на автомобиле в районе Николаевки заехали на свое минное поле, в результате чего четверо погибли, двое получили тяжелые ранения.

Также Басурин заявил, что еще трое украинских силовиков подорвались на растяжке в районе подконтрольной им Авдеевки.