Лондонская полиция арестовала в аэропорту Лутон, расположенном в британской столице, пассажира, который, предположительно, пытался открыть дверь самолета во время перелета из Польши, пишет The Daily Mail.

Вызов в правоохранительные органы поступил около 23.00 в субботу, 22 июля. С борта самолета, летевшего из Варшавы, сообщили об опасном поведении одного из пассажиров. После приземления воздушного судна в Лутоне мужчина был задержан сотрудниками охраны аэропорта и передан в руки полицейских.

«Сначала задержанного госпитализировали, поскольку у него имелись незначительные травмы, и после оказания медицинской помощи препроводили в полицейский участок, где он был помещен под стражу», — сообщили в полиции.

Напомним, в России нынешней весной был принят закон, согласно которому хулиганские действия в общественном транспорте всех видов, включая авиационный, расцениваются как уголовное преступление. Первым фигурантом дела по этой статье стал 50-летний гражданин Израиля, который, будучи пьяным, пытался открыть дверь самолета на рейсе из Тель-Авива в Москву, сопровождая свои действия нецензурными выражениями.