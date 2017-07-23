Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов согласился в 2018 году отправиться в «Кругосветку по Крыму» (экспедицию на веслах на вельботах вдоль побережья полуострова, на запад от Керченского моста) вместе с воспитанниками международного детского центра «Артек», передает ТАСС.

«Мне приятно сидеть и самому на веслах, и видеть, как дети гребут», — заверил Конюхов журналистов в ходе посещения «Артека», пояснив, что плавание продлится около месяца.

Путешественник вспомнил, что сам в 15-летнем возрасте переплыл на лодке Азовское море, а впоследствии — Атлантический и Тихий океаны. «Я не могу быть в стороне, я люблю весла, океан, море», — признался Конюхов, пожелав детям всегда оставаться романтиками.

Проект «Кругосветки по Крыму» прорабатывает также Севастопольский государственный университет, студенты которого примут участие в экспедиции. Проректор вуза Ирина Авдеева дала понять, что администрация надеется подобным способом привлечь артековцев в ряды абитуриентов.

В «Артек» Федор Конюхов приехал, чтобы встретиться с отдыхающими в лагере детьми и рассказать им о своих путешествиях. Он провел там мастер-класс по управлению судном, а со студентами Севастопольского госуниверситета за три дня прошел на весельных ялах расстояние от Севастополя до мыса Лукулл.