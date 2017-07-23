В центре Москвы началась акция «За свободный интернет». Около 800 человек собрались на Страстном бульваре, чтобы пройти далее по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, сообщает ГУВД столицы.

Участники шествия идут с транспарантами против цензуры в интернете и скандирует лозунги. Из сопровождают бойцы Росгвардии, московского ОМОНа и полицейские. О каких-либо происшествиях не сообщается.

Ранее акция была согласована с властями. Организаторы подали заявку на шествие с участием до 10 тысяч человек.

Из-за шествия ограничено движение по кольцу от Страстного бульвара Тургеневской площади и на проспекте Академика Сахарова — от Большой Лубянки до Садово-Спасской.