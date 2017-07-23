Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) объявило о планах приватизации 893 предприятий в 2017–2020 годах, объявлены также планы по ликвидации предприятий и их сдаче в концессию.

Всего в списке министерства 3444 госпредприятий, 893 из них будут приватизированы. В список вошли крупнейшие по активам Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ), а также такие банки, как Ощадбанк, Приватбанк и Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк).

Кроме этого, в списке значатся «Центрэнерго», Аграрный фонд, Укргазбанк и «Турбоатом».

359 предприятий будут переданы в концессию. В число таких предприятий вошли аэропорты Борисполь в Киеве и имени Даниила Галицкого во Львове, а также лесные хозяйства и службы автомобильных дорог.

В госсобственности останутся 378 компаний, среди которых НАК «Нафтогаз Украины», Украинские железные дороги («Укрзализныця»), Чернобыльская АЭС и ряд других крупных предприятий.

1255 предприятий подлежат ликвидации.