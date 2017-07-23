Министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча нефти в России за июль сократилась на 300 тыс. баррелей по сравнению с октябрем. Сейчас уровень добычи составляет в среднем 10,947 млн баррелей в сутки.

Ранее ОПЕК и ряд других стран договорились о сокращении получения нефти в процессе обработки суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до конца марта 2018 года.

Также министерский комитет ОПЕК планирует обсудить в понедельник мировую ситуацию с добычей нефти, в том числе добычу в Ливии и Нигерии.