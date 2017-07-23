Власти Ирака не уведомляли посольство России о задержанных в ходе операции в Мосуле россиянах, которые могли участвовать в деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), передает «РИА Новости».

«На данный момент нет подтверждения этой информации», — заявили в российском диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что иракские спецслужбы по подозрению в причастности к ИГ задержали 26 иностранных граждан, в том числе нескольких россиян.