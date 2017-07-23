Требование сборной Нидерландов переиграть часть матча 1/8 финала чемпионата мира по водному поло против российской команды не удовлетворено. Протест отклонила Международная федерация плавания (FINA).

Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Александр Гайдуков.

«Протест отклонен. Голландки могу апеллировать только к себе, их тренер хватался за последнюю соломинку, как утопающий. Для них это был последний шанс», — отметил российский специалист.

Сборная Нидерландов указывала на то, что россиянки, взяв тайм-аут при счете 8:8, нарушили правила — якобы в этот момент мячом владели именно они. После игры они потребовали переиграть часть матча, но FINA не увидела нарушения правил.

Российские ватерполистки победили со счетом 11:10. За путевку в финал сборная России сразится с итальянской командой. Встреча пройдет 24 июля.