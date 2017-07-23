В ряде китайских провинций объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за 40-градусной жары. Это коснулось некоторых частей провинций Сычуань, Шэньси, Хэнань, Шаньдун, Аньхой, Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, города Шанхай и Чунцин.

По данным Национального метеорологического центра Китая (NMC), температура воздуха в этих районах может доходить до 37–39 градусов Цельсия, временами даже превышает отметку в 40 градусов.

Жителям рекомендуется по возможности воздержаться от длительного пребывания на солнце, снизить физическую нагрузку и занятия спортом. Работникам, которые трудятся на улице, советуют принимать необходимые меры, чтобы избежать серьезных последствий по ухудшению здоровья из-за жары.