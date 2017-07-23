Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ФРГ не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны, передает AFP.

«Турция — государство, основанное на законе, и никто не имеет права вмешиваться в ее внутренние дела», — сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что страна пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары.

Напомним, Турция арестовала главу местного представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в том числе гражданина ФРГ.

МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения.