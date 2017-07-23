Власти Японии объявили эвакуацию около 25 тыс. человек в префектуре Акита на северо-западе страны из-за ливневых дождей, 66 тыс. жителям рекомендовано эвакуироваться.

Как сообщили японские СМИ, в ряде районов префектуры выпало до 350 мм осадков. Власти сообщают о возросшей угрозе оползней и паводков. Частично затоплены дороги и жилые дома.

Жителей префектуры попросили не подходить близко к обрывам и склонам, берегам рек. Аналогичные ливни две недели назад вызвали сильные паводки на юго-западе Японии, жертвами стали 34 человека.