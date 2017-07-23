Рост эскалации конфликта в Иерусалиме, где в ходе акций протеста против мер безопасности на Храмовой горе погибли и пострадали люди, вызвал глубокую озабоченность и беспокойство у главы Римско-католической церкви.

«С трепетом я слежу за острой напряженностью и насилием этих дней в Иерусалиме. Чувствую необходимость обратиться с призывом к сдержанности и диалогу», — цитирует папу римского Франциска «РИА Новости».

Читая на ватиканской площади Святого Петра традиционную воскресную проповедь, понтифик призвал верующих присоединиться к его молитвам за благополучное разрешение критической ситуации в Иерусалиме. «Призываю вас присоединиться ко мне в моей молитве с тем, чтобы Господь внушил всем намерения примирения», — сказал он.

На данный момент известно о четверых погибших в ходе беспорядков, которые возникли из-за ужесточения мер безопасности на Храмовой горе, являющейся одной из главных святынь Иерусалима. Оно связано с убийством двух израильских полицейских, совершенным около недели назад тремя боевиками, в которых впоследствии опознали арабов-израильтян. Выяснилось, что преступники использовали территорию святыни для нападения, а после него пытались там же укрыться от преследования.

Сегодня стало известно, что на Храмовой горе установлена система видеонаблюдения, которая дает охране возможность осматривать толпу посетителей сверху и выявлять факты проноса оружия. Израильские власти рассчитывают, что эта мера вскоре позволит избавиться от металлоискателей и поспособствует урегулированию конфликта с мусульманами, недовольными ограничением доступа к расположенным на горе мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.