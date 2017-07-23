Футболисты «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан отказались переходить в «Рубин» вслед за Курбаном Бердыем, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Решение футболистов остаться в «Ростове» поддержал тренерский штаб главного тренера казанского клуба.

Кроме того, в «Рубин» мог перейти нападающий ростовской команды Александр Бухаров. Футболист изъявлял желание присоединиться к команде Бердыева, однако тренерский штаб решил не приглашать еще одного игрока из «Ростова».

Добавим, что «Рубин» неудачно стартовал в чемпионате России, потерпев два поражение — от «Краснодара» (1:2) и «Зенита» (2:1).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram