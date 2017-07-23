На ливанско-сирийской границе продолжается операция подразделений «Хезболлы» по ликвидации боевиков «Джебхат ан-Нусры» (движение запрещено в России). В воскресенье Ливан сообщил об освобождении от террористов большей части района Эрсаль, сообщает «РИА Новости».

«Бойцы сопротивления с 21 июля и на данный момент освободили 64% горного района Эрсаль, окружив «Джебхат ан-Нусра» на 36% территории», — сказал агентству представитель «Хезболлы».

О начале военной операции было объявлено в минувшую пятницу. Наступление ведется как из Ливана, так и с территории Сирии. Район Эрсаль, через который террористы провозили контрабанду и вновь завербованных боевиков, считается одним из самых напряженных участков границы.

На минувшей неделе Евросоюз признал «Хезболлу» террористической организацией. Ранее этот статут партия ливанских шиитов получила в США, Канаде и ряде других стран. В 2013 году «Хезболла» признала, что ее бойцы воюют в Сирии на стороне Асада.