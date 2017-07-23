Ливия и Нигерия предоставили ОПЕК все данные о своей добыче, каждый добытый ими баррель крайне необходим для рынка, заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо.

Комментируя встречу технического комитета ОПЕК+ Баркиндо сказал, что оно было крайне успешным.

«Это было самое продуктивное заседание», — сказал Баркиндо, отметив «превосходную» работу соглашения по сокращению добычи.

Генсек ОПЕК отметил, что Ливия и Нигерия рассказали о своих планах по добыче, они соответствуют сложной ситуации в этих странах.

Между тем министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук заявил, что вопрос о росте добычи нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от сделки по сокращению, пока не включен в повестку встречи министров стран ОПЕК, намеченной на ноябрь. По его словам, любое развитие ситуации в сторону изменения баланса спроса изучается в первую очередь.

«Без сомнений, тема восстановления добычи нефти в Ливии и Нигерии — вопрос, который отслеживается и изучается, несмотря на геополитическую нестабильность в этих странах», — сказал он ТАСС.