В будущем ученики детских музыкальных школ смогут получать две специальности одновременно. По словам замдиректора департамента науки и образования Минкультуры Святослава Голубенко, для этого можно перезачитывать учащимся повторяющиеся дисциплины, а вопрос с оплатой остальных занятий по второй специальности решить с помощью специальных грантов, передает «РИА Новости».

«Министерство культуры взяло этот вопрос на контроль, и мы вместе с экспертным сообществом разработаем механизм, который позволит осваивать две специальности, но в тоже время не будет противоречить действующему законодательству в сфере образования», — сказал Голубенко.

В минувшую пятницу в ходе «Недетского разговора» Владимира Путина с воспитанниками детского центра «Сириус» ученица Мария Андреева сообщила, что вынуждена оплачивать повторяющиеся предметы по второй специальности в ЦМШ при Московской консерватории. Девочка рассказала, что учится по классу скрипки и фортепиано и имеет награды конкурсов по обоим направлениям.

Глава государства признал ее вопрос очень актуальным и обещал помочь.